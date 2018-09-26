Памятники в законе

О судьбе военных захоронений и мемориалов

Вступил в силу Национальный перечень памятников, возведённых в общественных местах. Отсутствие в нём военных монументов встревожило общество, разделив его на два лагеря. Специалисты и эксперты утверждают, что они остались в прежнем реестре памятников, ряд политиков же говорит о выводе военных захоронений и мемориалов из-под охраны государства.

Ничего подобного!

Вопрос охраны памятников в Молдове не перестаёт быть актуальным. Сегодня у многих людей вызывает тревогу судьба военных захоронений и военно-мемориальных объектов из-за попыток крайне правых переписать историю и отправить на её свалку всё, что связано в советским периодом. Волнения возникли ещё и в связи с тем, что 24 августа 2018 года в «Официальном Мониторе» был опубликован Указ президента РМ, промульгирующий Закон № 148 об утверждении Национального перечня памятников, возведённых в общественных местах. В этом документе значится 101 памятник, в их числе нет вообще военных захоронений и военно-мемориальных объектов.

В обществе разгорелись горячие споры вокруг этой темы. Промульгировавшего закон главу государства оппоненты стали обвинять в том, что он вывел все военные памятники из-под охраны государства, в том числе и мемориалы «Вечность» и воинам-афганцам, и якобы никак не объяснил своё безоговорочное согласие с предложенным парламентом перечнем.

Однако в Министерстве просвещения, культуры и исследований, куда «АиФ в Молдове» обратилась за комментарием, заверили, что ничего подобного не случилось. По словам главного консультанта управления культурного наследия министерства Риты Гарконица, если 101 памятник, вынесенный в отдельный реестр, был исключён из действующего Национального перечня памятников специальным законом, принятым в 1993 году, то все военные монументы и захоронения в нём остались. Но это до поры до времени.

Дело в том, что с июля 2017 года Законом № 161 «О режиме воинских захоронений и военно-мемориальных объектов» эти исторические памятники переданы на баланс Министерства обороны. Названный закон предусматривает создание Национального бюро военной памяти, которому вменена в обязанность реализация ряда задач, в том числе и ведение Реестра воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.

– В этот реестр будут включены мемориалы, возведённые в память о событиях Первой и Второй мировых войн, о боевых действиях в Афганистане и за территориальную целостность Республики Молдова, – отметила Рита Гарконица. – Все военные захоронения и мемориалы получат статус объектов национального значения, в то время как памятники, возведённые в общественных местах, отнесены к двум категориям – национальные и местные.

В пресс-службе Министерства обороны, куда «АиФ в Молдове» обратилась за тем, чтобы узнать, когда появится реестр военных памятников и организовано ли уже Национальное бюро военной памяти, нужную информацию не предоставили, предложив прибегнуть к традиционной долгоиграющей процедуре официальных запросов, ответы на которые порой приходится ждать неделями, что не способствует оперативности в освещении злободневных тем.

Слово советника

В свою очередь советник президента по вопросам в области образования, культуры и исследований Корнелиу Попович написал в соцсетях в реплике на нападки ряда СМИ, что обвинения в выводе военных памятников из-под охраны государства – полная чушь.

«Я подтверждаю, что ВСЕ памятники советским воинам находятся под охраной государства. Все они включены в Перечень памятников Республики Молдова, охраняемых государством. Правовой режим воинских захоронений и военно-мемориальных объектов в Р. Молдова регулирует Закон № 161 от 20.07.2017 года» , – написал Корнелиу Попович, дав там же и ссылки на все тематические законодательные акты.

Дешёвый «хайп»

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович в комментарии к теме также перечислил все действующие на сегодняшний день законодательные документы, обеспечивающие защиту и охрану памятников: постановление парламента (ПП) РМ № 1531-XII от 22.06.1993 г., которым был утверждён Перечень памятников РМ, охраняемых государством; ПП № 200 от 12.07.2012 года, внёсшее в этот перечень появившийся позже мемориальный комплекс «Священной памяти сынов Отчизны», более известный в народе как «Афганский парк»; Закон № 161 «О режиме воинских памятников и захоронений», оговаривающий организацию Национального бюро военной памяти, одной из обязанностей которого будет создание и ведение реестра воинских памятников и захоронений.

Вместе с тем Алексей Петрович заметил, что даже если чисто гипотетически представить, что воинские захоронения были выведены из-под государственной защиты, в нашей стране сегодня действует множество международных нормативных актов, главной задачей которых является охрана данных военно-исторических объектов. А потому такая история была бы просто невозможна.

– То, что в нашей стране недостаточно внимания уделяется памятникам на воинских захоронениях советских воинов, – ни для кого не секрет, но грязная попытка «хайпануть» на этой тяжёлой проблеме, сорвать очки в политической гонке и намеренно ввести в заблуждение тысячи людей – это, по-моему, тяжёлое моральное преступление, – считает глава Русского историко-патриотического клуба. – Я видел, какое количество людей поделилось насквозь гнилой и лживой публикацией, какие комментарии писали люди. Всё это грустно и печально. Никого из возмутившихся я не видел, когда мы убирали после стихии минувшего года мемориальный комплекс «Вечность», не видел я их и на уборке мусора возле многострадального танка у Леушен, ни на других мероприятиях по увековечению памяти. Я не слышал, чтобы они сами отремонтировали хоть один памятник или привели его в должный вид. Конечно, в глубине души я верю, что многие просто попались на «утку», доверчиво полагая, что святая тема Великой Отечественной войны не может стать разменной монетой для спекуляций.

Сами догадайтесь!

В свою очередь гражданский активист, руководитель НПО «Любимый город» Виталий Возной считает, что ссылка Алексея Петровича на международные акты – это хорошо, но вот он что-то не припоминает, чтобы они работали, и не знает, какие реальные рычаги на сегодняшний день имеются, чтобы отстоять военные памятники.

– Закон – это прикладной документ, и он должен работать, как и международные нормативные акты, – отмечает Виталий Возной. – Говорить просто об их наличии, как о некой охранной грамоте, – странно. Тем более в наших условиях. «Национальное бюро военной памяти – подчинённый Министерству обороны административный орган» (цитирую ст. 5 Закона № 161). Как наше Минобороны будет охранять советские мемориалы – догадайтесь сами.

Суды да пересуды

Определённая доля тревоги по поводу передачи военных памятников в управление Минобороны, конечно же, есть, учитывая пример ненавистного отношения ко всему этому экс-министра-либерала Шалару. Но, как отмечает наш коллега, журналист Николай Костыркин, который постоянно освещает эту тему, «Национальный координационный комитет «Победа» (а до его образования – те организации и активисты, которые сегодня в него входят) делает всё, что от него зависит, чтобы не допустить вычёркивания памяти о ВОВ из нашей истории, из числа культурных объектов Молдовы».

– О президенте Додоне у большинства из нас есть устоявшееся мнение, но оно здесь не является предметом для дискуссий, – отмечает Н. Костыркин. – Здесь важно, что Додон в хорошем смысле слова покровительствует тем, кто заботится о сохранении памяти о войне. Вопрос усиления законодательной базы в этом направлении – дело поэтапное, и это дело движется. Все суды-пересуды по этому поводу – не более чем политический чёрный пиар для отдельных представителей власти.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Проблема исполнения

Борис Шаповалов, доктор философии, историк, член Национального координационного комитета «Победа»: Памятники разделены на две категории, и их охрана регламентируется двумя законами сегодня. Закон есть, памятники туда внесены, он регламентирует конкретные действия. Любой закон может работать или не работать – это уже другое дело. Конечно, исполнение закона – большая проблема. Если какие-то вандалы что-то разрисовали, то это не вина закона, а проблема его исполнения… Но устраивать из-за этого тупую пропагандистскую атаку на президента просто неправильно.

КОММЕНТАРИЙ

Новая политика

Андрей Кистол, госсекретарь Министерства просвещения, культуры и исследований: Данный опыт – первый этап в вопросе улучшения политики в области охраны культурного наследия Молдовы. На втором этапе последует разработка Перечня военных захоронений и мемориалов.

Любовь Чегаровская