Памятка для всех: что нужно делать, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, и что предпринять при симптомах заболевания (ФОТО)

Памятка для всех: что нужно делать, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, и что предпринять при симптомах заболевания (ФОТО)

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова составило краткий перечень рекомендаций, которые помогут снизить риск заражения новым коронавирусом.

Меры предосторожности – в основном, такие же, как и для профилактики других респираторных инфекций:

  • Гражданам рекомендуется как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
  • Прикрывать лицо бумажным платком при кашле и чихании;
  • Не контактировать с потенциальными больными;
  • При любых подозрительных симптомах (температура, кашель, затрудненное дыхание, насморк) следует немедленно связаться с семейным врачом; 
  • Гражданам, вернувшимся из зон повышенной опасности, следует также сообщить об этом врачу и оставаться в карантине на дому в течение 14 дней. Если вы вернулись из таких зон и почувствовали себя плохо – немедленно звоните по номеру 112; 
  • Дополнительную информацию можно получить по телефону “горячей линии” НАОЗ – 0-800-123-00. 

 

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