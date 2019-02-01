Как не заболеть ОРВИ и гриппом: рекомендации врачей

Как не заболеть ОРВИ и гриппом: рекомендации врачей

Медики выступили с рекомендациями, которые помогут избежать распространения респираторных инфекций. По словам врачей, вакцинация является самым безопасным и наиболее эффективным способом предотвратить заболевание и снизить риск появления тяжёлых осложнений.

Во избежание заболевания гриппом и респираторными инфекциями Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с некоторыми рекомендациями:

  • соблюдать индивидуальные и коллективные меры защиты;
  • избегать контакта с людьми с высоким риском заражения: беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями, диабетом, ожирением и т. д.;
  • соблюдать меры личной гигиены, использовать бахилы и маски;
  • прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками во время кашля и чихания;
  • избегать многолюдных мест и длительного воздействия холода;
  • вести здоровый образ жизни.

В случае если болезнь все же наступила, следует обратиться к врачу при первых признаках гриппа и как можно раньше изолировать и назначить лечение заболевшему человеку.

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