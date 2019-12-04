Память под замком

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О том, как местная власть Григоровки не дорожит историей

В 2020 году Республика Молдова, как и другие страны-участницы, будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Многие местные администрации к этой дате стараются обновить военные памятники, организовать тематические музеи. Но, к сожалению, есть и такие представители власти, которые готовы предать забвению всех, благодаря кому они сегодня и живут на этой земле.

Собирательница судеб

Григоровка – одно из сёл, расположенных на трассе Кишинёв – Бельцы. Основали его более 160 лет назад переселенцы из Польши. В память о столице своей исторической родины они назвали поселение Варшавкой. Старинное польско-украинское село за годы своего существования не раз меняло название. Сегодня на карте Молдовы оно значится как Григоровка (по-молдавски – Григорэука).

Ни один из жителей села не знает историю этого населённого пункта так, как 84-летняя Елена Васильевна Еремчук, почти сорок лет проработавшая заведующей клубом. Много лет она собирала предметы старины, которые ей охотно отдавали старушки: громоздкий ткацкий станок, побитые молью домотканые коврики, скатерти, пожелтевшие от времени венчальные полотенца. Еремчук стирала, штопала полученные подарки и бережно складывала их в шкаф.

Устраивая концерты и вечера, находясь всегда в центре общественной жизни села, она собрала настоящий архив о жителях Григоровки и соседних сёл, которые за свой труд удостоились правительственных наград.

С особым чувством краевед относилась к землякам – участникам Великой Отечественной войны. Ходила по сёлам и записывала воспоминания, переснимала фотографии. Получился рукописный альбом с историями 48 фронтовиков, уроженцев соседних сёл – Петровки, Антоновки, Владимировки, Евгеньевки, Гавриловки. Иногда бывшие солдаты дарили внимательной слушательнице фронтовые реликвии: старые письма, пилотку, китель. Василий Бзовый, отец Елены, отдал в коллекцию дочери свой фронтовой котелок.

Когда у завклубом собралась внушительная коллекция, местная власть выделила в Доме культуры для музея комнату с отдельным входом. Елена Васильевна сама побелила помещение, оформила стенды, витрины и стала принимать посетителей. В музее бывали все гости села, но чаще других туда захаживали ученики местной гимназии. Приходили классами и поодиночке, разглядывали пожелтевшие снимки, прикасались к раритетам, примеряли военную фуражку и китель, что, вопреки всем музейным правилам, где требуется «экспонаты руками не трогать», им разрешала делать Елена Васильевна.

В последние годы наше государство перестало относиться к победе в Великой Отечественной войне и к её участникам, которые были в каждом городе и селе, как к примеру большого человеческого мужества и истинного патриотизма. И сохранение исторической памяти теперь часто зависит от позиции местных властей…

Равнодушная власть

Но несколько лет назад в Доме культуры затеяли ремонт крыши. Экспонаты временно перенесли в здание примэрии. После ремонтных работ помещение музею, как обещали изначально, не вернули. И вот уже более пяти лет исторические предметы пылятся в здании примэрии под замком.

– Я не раз обращалась к примару с просьбой открыть музей, но он говорит, что в селе нет свободных зданий – кругом частная собственность. И всё – вопрос закрыт! Но общежития, производственные корпуса, которые превратились в чьи-то владения, построены руками и трудом тех самых людей, чьи фотографии пылятся в примэрии, – сокрушается Елена Васильевна. – А Григоровка теряет память о своих односельчанах, которые воевали, трудились и очень много пережили. Ведь сельский музей – это память народа.

Примар коммуны Григорэука (так официально называется сегодня Григоровка) Анатолий Хажевский, до которого удалось дозвониться, комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что находится в отпуске по временной нетрудоспособности, да к тому же и не в стране.

Секретарь примэрии Вероника Дудка, понятно, решением вопроса о предоставлении помещения музею не занималась. Поэтому корреспондент «АиФ в Молдове» решила выяснить: а знает ли чиновница хотя бы, сколько жителей Григоровки участвовало во Второй мировой войне. Оказалось, что на память она не помнит эту цифру, но заметила, что где-то в столе у неё лежит список.

Тут помню, а тут – не помню

Не в пример местной администрации села Григоровка представителям районной власти было что рассказать. Заведующий отделом культуры районного совета Сынжерей Валериу Русу на этом посту с 2003 года. За это время музейное дело сделало большой шаг вперёд. В Сынжерее действует всего один историко-этнографический музей, имеющий статус самостоятельного учреждения. Но почти в каждом селе открыты музейные уголки. Например, в гимназии №4 г. Сынжерей работает постоянная экспозиция, посвящённая бессарабскому политическому деятелю, депутату Сфатул Цэрий Антону Крихану, имя которого носит учебное заведение. В коммуне Кошкодень действует музей румынского генерал-майора, изобретателя румынского военного парашюта Григоре Баштану, уроженца села Флэмынзень, которое входит в эту коммуну. Румыния предоставила много экспонатов для экспозиции. Она настолько расширилась, что примэрия собирается выделить музею дополнительную комнату…

Также в районе установлено 72 памятника участникам Второй мировой войны. Районные власти и примэрии следят за тем, чтобы мемориалы были ухоженными. 9 Мая там возлагаются цветы и проходят митинги…

Корреспондент «АиФ в Молдове» спросила господина Русу о ветеране Елене Еремчук, почти четыре десятилетия прослужившей на ниве культуры. Чиновник вспомнил пожилую женщину, был он и в курсе того, что в Григоровке пять лет не работает Дом культуры. А вот о том, что музей фактически находится под арестом в примэрии, собеседник услышал впервые от журналиста. Но пообещал поговорить с примаром, чтобы вернуть селу культурную институцию…Будем надеяться, что у заведующего районным отделом культуры слова не расходятся с делом.

Увы, в последние годы наше государство перестало относиться к победе в Великой Отечественной и к её участникам, которые были в каждом городе и селе, как к примеру большого человеческого мужества и истинного патриотизма. И сохранение исторической памяти теперь часто зависит от позиции местных властей. А позиции бывают разными…

Но, слава богу, у нас есть люди, для которых память о войне и фронтовиках остаётся категорией постоянной, она – священна.

КОММЕНТАРИЙ

Ставка на невежд

Антонина Градинар, директор гимназии, председатель польской общины и советник села Григоровка Сынжерейского района:

– В Григоровке остался всего один ветеран Великой Отечественной войны – Алексей Степанович Еремчук, ему 95 лет. Алексея Степановича призвали на войну в 1944 году. Он дошёл до Польши, на реке Одер получил ранение. Всю жизнь проработал колхозным извозчиком, вырастил шестерых детей… Накануне Дня Победы мы привозим ветерана в гимназию, приходят три вдовы фронтовиков, и мы для гостей даём концерт, дарим им символические подарки.

А вот в селе на протяжении шести лет День Победы никак не отмечается… Даже в такой большой праздник в Доме культуры темно и тихо, на двери висит замок. Сейчас ставка завклубом очень не плохая. Но местная власть, экономя на этой штатной единице, отказалась от клубной работы. Парням и девушкам, приезжающим на выходные и на праздники домой, некуда пойти. В тёплое время по вечерам они собираются на территории заправки, которая работает круглосуточно. Зимой коротают время у кого-то дома…

Очень жаль, что наш музей закрыт. В нём был материал, который являлся хорошим подспорьем для учителей. С удовольствием приняли бы исторические экспонаты под крышу гимназии, но нет свободных помещений. Школа рассчитана на десять классов. Но после того как в нашем учебном заведении преподавание стало вестись, кроме русского, и на молдавском языке, количество классов увеличилось до четырнадцати. Пришлось даже подсобные помещения переоборудовать в учебные классы.

В ТЕМУ

По аллее разочарований

Пенсионерка Елена Еремчук давно мечтает в память о фронтовиках-односельчанах заложить в Григоровке Аллею славы. Есть в селе, напротив Дома культуры, небольшая пешеходная дорожка. Несколько лет подряд пожилая женщина высаживала вдоль неё саженцы фруктовых деревьев. Пока у неё хватало сил, опекала посадки сама, потом просила ухаживать односельчан, что живут поблизости. Но саженцы то жара высушит, то козы объедят, то кто-то унесёт домой… Может, найдутся в Григоровке те, кому идея Елены Васильевны придётся по душе?

ЛЫКО В СТРОКУ

Как село назовёшь…

В 90-х годах, когда Молдова получила независимость и стали меняться названия многих населённых пунктов, власти, не спрашивая мнения жителей, переименовали старинное польско- украинское село в Григорэуку. Сельчанам очень не понравился в названии суффикс «rau», который на молдавском означает – «плохой», «скверный», «злой». Поэтому они своё село по-прежнему называют Григоровкой, а себя – григоровцами.

Татьяна СОЛОВЬЁВА