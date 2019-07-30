Палатки “антижара” вернулись на улицы столицы и крупных городов страны

0

Генеральный инспекторат вновь установил палатки “антижара” во многих регионах страны. Они будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00 в самых оживленных местах молдавской столицы, а также в крупных городах страны.

В Кишиневе палатки разместили в четырех секторах столицы – в Центре (вблизи Центрального рынка), на Рышкановке (на пересечении улицы Киевской и Московского проспекта), на Чеканах (по адресу Джинта Латинэ, 11) и на Буюканах (на Каля Ешилор, 3). Палатки также разместили в: Бельцах, Каушанах, Унгенах, Резине, Кагуле, Хынчештах и Гагаузии.

В пунктах реабилитации люди могут выпить воды и укрыться от солнца в самые жаркие часы. На месте постоянно находятся сотрудники ГИЧС для оказания помощи в случае необходимости. Стоит отметить, что палатки “антижара” будут работать в неблагоприятных погодных условиях, а именно при температуре воздуха свыше +32 градусов.