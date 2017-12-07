Пагубная страсть привела жителя Днестровска за решетку

Молодой человек подозревается в незаконном обороте наркотиков.

В ходе специальных следственных мероприятий 26-летний житель Днестровска был задержан с 11 бумажными свертками, в которых находилось измельчённое растение, по внешнему виду и запаху напоминающее марихуану.

Учитывая находку, сотрудники полиции провели обыск в квартире задержанного. Там они обнаружили ещё полтора десятка свёртков с аналогичным содержимым.

В результате, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Любитель наркотиков от дачи показаний отказался.

Ранее по всей Молдове прошли обыски, направленные на борьбу с наркотиками.