Пагубная привычка может обернуться тюрьмой: бендерчанин дома хранил и выращивал коноплю

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Правоохранители получили оперативную информацию, что в одной из квартир в жилом доме в Бендерах курят коноплю. Сведения подтвердились: участковые на месте почувствовали доносившийся из жилища характерный запах марихуаны.

Мужчина 34 лет не отрицал, что подвержен пагубной привычке, пишет mvdpmr.org. При осмотре квартиры посреди кухни правоохранители увидели пластмассовый таз с землёй, в котором находилось 9 ростков конопли. В комнате сотрудники милиции nfr;t обнаружили высушенное наркосодержащее растение. Листья каннабиса были разложены на бумажных листах.

Со слов мужчины, он сорвал коноплю на заброшенных полях недалеко от дома и хранил её для личного потребления. Собранные семена высадил в тазу.

За незаконное хранение наркотических средств подозреваемому может грозить до 3 лет лишения свободы. Разбирательство продолжается.