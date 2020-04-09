Пациенты с легкой формой COVID-19 будут лечиться дома под наблюдением семейного врача (ВИДЕО)

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В борьбе с коронавирусом в Молдове будет задействована вся медицинская система страны. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. С завтрашнего дня пациенты с легкой формой заболевания будут лечиться на дому под наблюдением семейного врача. Также завтра официально заработает “Центр COVID-19” на территории МВЦ “Moldexpo”, куда будут привозить пациентов с подозрением на коронавирус.

– С завтрашнего дня абсолютно все больницы РМ будут обеспечивать лечение граждан с подтвержденным диагнозом, – сказала она.

Думбрэвяну добавила, что будет продолжаться наблюдение на дому за теми, кто находится на самоизоляции.

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