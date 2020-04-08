Пациентов с подозрением на коронавирус будут размещать и в „Constructorul COVID-19” (ФОТО)

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Медико-санитарное учреждение „Constructorul COVID-19” готовится к приему пациентов с подозрением на коронавирус. Здесь можно будет разместить порядка 120 человек.

Для оснащения больницы всем необходимым были выделены 500 тысяч леев, написал на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан, который проинспектировал учреждение. Были заказаны 3500 защитных костюмов для врачей, 1000 бахил, 600 халатов, 1000 защитных экранов, 50 комплектов постельного белья, 80 термометров, дезинфицирующее средство и другие необходимые вещи.

Вчера градоначальник передал больнице 10 тысяч масок из 15 тысяч, пожертвованных фармацевтической компанией, и бутылки с антисептиком, которые разместят в каждой палате. Чебан также отметил, что экономический агент, специализирующийся в производстве мебели, готов помочь с матрасами для кроватей.

В настоящее время устанавливается число медицинских работников, которые будут трудиться в этом учреждении.

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