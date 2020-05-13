Пациента с тяжёлой формой коронавируса перевезли из Кагула в Кишинёв

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После обеда 13 мая экипаж SMURD перевёз 64-летнего жителя Кагула, заражённого COVID-19, в Кишинёв.

У пациента возникли проблемы с дыхательной системой. Его доставили в Больницу скорой помощи в молдавской столице.

В транспортировке пациента приняли участие румынский врач, а также спасатели и сотрудники районной больницы Кагула. Они следили за состоянием мужчины во время перевозки.

Напомним, 42 румынских специалиста прибыли в нашу страну на две недели для обмена опытом с молдавскими врачами и оказания поддержки в борьбе с коронавирусом.

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