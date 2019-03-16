Озвучена предварительная версия смерти 12-летней жительницы Приднестровья, пропавшей месяц назад

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Предварительная версия смерти Дианы Скоробогатько – суицид. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета. 12-летнюю девочку нашли в лесу повешенной.

– По предварительным данным, которые основаны на осмотре места происшествия и тела, следствие считает, что это предположительно суицид. Официальная информация будет после заключения эксперта, – рассказала пресс-секретарь Следственного коммитета Елена Натолоченная.

По её словам, в рамках доследственной проверки будут проверяться другие версии и все обстоятельства, которые могли подтолкнуть ребенка к сведению счётов с жизнью. Окончательные выводы можно будет делать после официального заключения судмедэксперта. Стандартная экспертиза проводится 2 недели, пишет novostipmr.com.

Напомним, что несовершеннолетняя девочка вышла из дома 17 февраля и направилась в Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь, расположенный в селе Кицканы. 14 марта тело Дианы Скоробогатько было обнаружено в лесу между сёлами Кицканы и Меренешты.