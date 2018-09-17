Озвучена предварительная причина трагедии на аэродроме в Хорештах

Инцидент, который унес жизнь инженера в Хорештах, произошел из-за технической неисправности самолета. Это предварительная версия прокуратуры Яловен, которая занимается расследованием случившегося.

Инстанция возбудила уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда. За это виновным грозит до 6 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенный вид деятельности на срок до 3 лет, пишет publika.md.

Напомним, что трагедия произошла в минувший четверг. Погибший, 60-летний инженер, должен был проверить техническое состояние самолета после ремонта, но, заведя мотор, внезапно столкнулся с другим самолетом на аэродроме. Мужчина скончался на месте, а в скором времени от остановки сердца умерла и его жена, которой сообщили трагическую новость.