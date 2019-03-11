Овсянка, сэр. Почему эта каша стала самой популярной

Для миллионов людей в России день начинается с овсянки на завтрак. Как ни странно, люди мало что знают об этой повседневной каше. Всякая ли овсянка полезна?
Всем кашам — каша
Сначала поговорим о пользе овсянки, почему она одна из самых полезных каш? Дело в том, что зерна овса шлифуют существенно меньше, чем другие крупы. У них остается зародыш и значительная часть оболочки зерна. Именно в этих структурах и содержатся главные полезные компоненты — белок, витамины, макро и микроэлементы, а также пищевые волокна и другие биоактивные вещества. Доза многих из них очень велика (см. таблицу). При производстве большинства других круп все это удаляют, оставляя преимущественно крахмалистое ядро, богатое только углеводами и лишенное полезных компонентов.
Таблица. Что содержится в классическом «Геркулесе»
|Компонент
|Количество
|Доля дневной нормы потребления (ДНП), %
|Углеводы
|67,7
|-*
|В виде сахаров
|0,99 г
|–
|В виде пищевых волокон
|10,1 г
|–
|Из них бета-глюканы
|4 г
|–
|Жиры
|6,52, г
|–
|Белки
|13,5 г
|–
|Тиамин (витамин В1)
|0,46 мг
|40%
|Рибофлавин (витамин В2)
|0,155 мг
|13%
|Пантотеновая кислота
|1,12 мг
|22%
|Витамин В6
|0,1 мг
|8%
|Холин
|40,4 мг
|8%
|Кальций
|52 мг
|5%
|Железо
|4, 25 мг
|33%
|Магний
|138 мг
|39%
|Марганец
|3, 63 мг
|173%
|Фосфор
|410 мг
|59%
|Цинк
|3,64 мг
|38%
То ли каша, а то ли лекарство?
Одним из главных полезных компонентов овсянки являются бета-глюканы. Эти пищевые волокна, растворяясь в нашем кишечнике, образуют вязкую слизистую субстанцию, которая связывает холестерин. Благодаря этому он не всасывается организмом. Это очень важное свойство овсянки было серьезно изучено и подтверждено в десятках научных исследований. Более того, овсянка представляет тот редкий случай, когда информацию об этом эффекте бета-глюкана разрешили выносить на её упаковку в США.
«Растворимые пищевые волокна овсяной каши, способны сократить риск возникновения болезней сердца, если они употребляются в составе диеты, в которой мало насыщенных жиров и холестерина».
То есть, одна овсяная каша всех проблем не решит — нельзя обжираться вредностями с огромным количеством холестерина, и думать, что, поев овсянки, вы нейтрализуете их негативное влияние. Но если вы будете питаться правильно, она окажется очень к месту и сыграет свою существенную роль за счет бета-глюканов.
У бета-глюканов есть и другие полезные свойства. По ним пока нет решения FDA, но известно, что они хорошо активируют иммунитет, и даже оказывают противораковое действие.
Какая овсянка самая полезная?
Когда-то наши прапрабабушки готовили такую овсяную кашу, которую большинство из нас даже не пробовало. Сваренная в русской печи, она была особо вкусной и полезной. Но сделать её на завтрак сегодня сложно, она варилась несколько часов из цельных зерен овса. Порой каша томилась всю ночь в русской печи. Чтобы ускорить процесс, её порой предварительно размачивали. Кстати, вы можете попробовать такую кашу, приготовленную «почти прабабушкиным способом» — цельные овсяные зерна сегодня легко купить.
Дело в том, что зерна овса и других круп достаточно плотные, и чтобы довести их до состояния каш, варить их приходилось долго. Постепенно люди заметили, что если зерна предварительно пропарить и сделать более рыхлыми, они будут готовиться быстрее. Такая пропаренная овсянка готовилась примерно 1,5-2 часа. Потом догадались плющить овес, и получавшиеся из зерен пластинки толщиной один миллиметр или чуть больше, готовились ещё быстрее — они лучше впитывали молоко или воду, и получались вполне съедобными.
Пришествие «Геркулеса»
Когда научились плющить зерна овса ещё тоньше, появился «Геркулес», который можно было сварить всего за 20 минут, это был фантастический прогресс. Случилось это в 1920-е годы, и овсянка стала первой кашей, которую можно было так быстро приготовить. Возможно поэтому она быстро завоевала сердца и желудки потребителей. Сделать другие каши столь быстрыми в приготовлении не удавалось. Дело в том, что плющить другие крупы таким же способом, как и овес, очень сложно. Они превращаются в осколки со смесью пыли. Вид у них получался не слишком товарный, и вкус — тоже так себе.
Но пищевые технологи на этом не остановились. Они продолжили плющить и кромсать зерна овса, и в результате, появилось ещё несколько разновидностей этой крупы. Это так называемые лепестковые хлопья (в продаже они бывают редко) и хлопья «Экстра». Последние бывают трех видов:
— Хлопья «Экстра № 1» — из цельных зерен овса, как и «Геркулес», но варятся они немного быстрее.
— Хлопья «Экстра № 2» — это порезанные на достаточно крупные кусочки хлопья «Экстры № 1», и варятся они ещё быстрее.
— Хлопья «Экстра № 3» измельчены ещё сильнее и варятся ещё быстрее.
Варить не надо
В последние годы появилась овсянка, которая не требует варки, её достаточно залить горячим молоком или водой, и выстоять под крышкой 3-5 минут. Это может быть или сильно пропаренная и измельченная овсянка, или новый тип каш. Их предварительно обрабатывают специальными инфракрасными лучами, и они как бы «взрываются» изнутри, становясь более пористыми. Так сегодня делают практически любые крупы, которые достаточно заварить и не надо варить. Часто их снабжают всякими вкусовыми приправами — ягодами, фруктами и т.д. Но ещё чаще вместо них добавляют ароматизаторы. Это не случайно, ведь чем дольше варится каша, тем она вкуснее. А для быстрых каш требуются усилители вкуса.
Только поэтому классические виды овсянки уже полезнее новых — в них нет синтетических и прочих ароматизаторов. А если вы хотите придать им вкус ягод, фруктов или, например, корицы, просто добавьте какой-либо из этих компонентов. Это не займет много времени.
Но у «классики» есть ещё одно очень важное преимущество. Чем больше зерно овса переработано — пропарено, сплющено и размолото, тем легче из него усваиваются углеводы, и тем больше оно способствует повышению сахара в крови. Поэтому, самая полезная овсяная каша, та, что меньше измельчена и дольше варится (см. таблицу).
Таблица. Как долго готовится овсянка
|Вид овсяной крупы
|Недробленая пропаренная овсянка
|Экстра
|Геркулес
|Лепестковые хлопья
|№1
|№2
|№3
|Время варки, мин.
|90-120
|15
|10
|5
|20
|10