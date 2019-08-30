Овощи по цене деликатесов: жители Молдовы отказываются делать закрутки на зиму из-за дороговизны “витаминов” (ВИДЕО)

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Жители Молдовы предпочитают делать заготовки на зиму в конце летнего сезона, когда это позволяют цены на овощи, однако в этом году стоимость “витаминов” осталась практически неизменной по сравнению с началом лета. В связи с этим многие жители страны в этом году отказали себе в удовольствии закатать летние плоды на зиму.

Несмотря на конец летнего сезона, цены на овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаются высокими. Так, например, килограмм помидоров на столичных рынках по-прежнему стоит 10-20 леев, а огурцы – 10-15. Поэтому тем, кто собирается всё же приготовить консервы на зиму, придётся прилично потратиться, передаёт tv8.md.

На сельскохозяйственном рынке сектора Чеканы цены таковы:

огурцы – 10-15 леев;

помидоры – 10-20 леев;

перец – 12-15 леев;

баклажаны – 8-12 леев.

Покупатели считают, что цены завышены из-за жары и засухи. Продавцы поддерживают эту версию. Однако, несмотря на высокие цены, недостатка товара и дефицита покупателей не наблюдается. Тем, кто берёт больше 5-и килограммов, делают скидку. Но в среднем жители столицы достают из кармана около 500 леев для того, чтобы закрутить в банки огурцы или другие “деликатесы” на зиму.