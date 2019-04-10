Овощи и фрукты дороже, яйца – дешевле: как изменились цены на продукты в Молдове

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По данным Национального бюро статистики, в марте текущего года по сравнению с февралём средняя стоимость товаров возросла на 0,5%. Что касается продуктов питания, то подорожал картофель, а виноград напротив подешевел.

Так, согласно полученным данным, цены подскочили на следующие овощи: картофель – на 7,1%, свежие овощи (в особенности капуста, лук, чеснок, кабачки и тыква, огурцы, свекла, грибы, морковь и перец) – на 5,6%. Кроме этого, цена возросла на: свежую и мороженую рыбу, а также соленую и копченую – на 1,7%, свежие фрукты (в особенности цитрусовые и семечковые) – на 1,6%, крупы и печенье – на 1,3%, муку пшеничную – на 1,2%, алкогольные напитки – на 0,9% и домашнее масло – 0,7%. За отчётный период существенно снизилась цена на виноград – на 18, 8%, а также на куриные яйца – на 9,6%, свиное мясо и мясо кролика – на 0,9%, говядину – на 0,7%, сахар – на 0,3%, сметану и растительное масло – на 0,2% и соответственно 0,1%.

Что касается непродовольственных товаров, то в течение марта подорожала ткань (на 2,9%), моющие средства (на 1,8%), инструменты и мелкие приборы (на 1,5%), предметы домашнего обихода из ткани, спорттовары и посуда (на 1,4%), одежда для взрослых (на 1,3%), холодильники и морозильные камеры (на 1,0%), предметы для путешествий, косметика и парфюмерия (на 0,9%), электроинструменты (на 0,8%), мебель и мужская обувь (на 0,7%). Кроме этого, за отчётный период было отмечено снижение цен на топливо (на 0,7%), мужская и женская одежда из меха (на 0,6% и 0,5%), лекарства, кондиционеры, радиаторы, пальто для мужчин, куртки для детей, зимняя обувь для женщин и детей – до 0,4 %.

В сфере услуг, оказываемых населению, в марте было зафиксировано увеличение средней ежемесячной платы на детские сады и ясли – на 6,1%, ремонт обуви – на 2,2%, гостиничные услуги и аренду квартир – на 0,3%. Кроме того, в отчетный период снизились цены на пассажирские перевозки воздушным транспортом – на 1,3%, железнодорожные перевозки – на 0,5%, иностранный туризм – на 0,1%.

По данным Национального бюро статистики, в марте 2019 года годовая инфляция (за 12 месяцев с апреля 2018 года по март 2019 года) составила 2,8%, в том числе: продовольственные товары – 3,8%, непродовольственные товары – 3,7%, услуги – 0,1%. В то же время, индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года составил 100,5% (информативно: в марте 2018 года по сравнению с февралем 2018 года индекс потребительских цен был 100,1%).