Овощи без алкоголя. Как правильно питаться при диабете

Эксперт о том, какой диеты стоит придерживаться при разных видах диабета.

Сахарным диабетом второго типа в нашей стране страдают около 6, 5 млн человек. Обычно этот недуг возникает из-за того, что человек долгое время питался неправильно. А при уже диагностированном заболевании его самочувствие напрямую будет зависеть от того, как и что он будет есть.

Что можно и чего нельзя есть при диабете второго типа? Рассказывает врач-эндокринолог, член EASD (Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета), член Правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

— При сахарном диабете первого типа специальной диеты не требуется. Главное, чтобы было введено правильное количество инсулина, которое соответствует количеству съеденных углеводов и физической активности.

При сахарном диабете второго типа всё сложнее. Диета таких пациентов должна способствовать похудению, не вызывать резких колебаний сахара крови и снижать риски атеросклероза и артериальной гипертонии.

Что съесть на сон грядущий

Голодание категорически противопоказано — это стресс для организма, который может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, депрессии и «пищевым запоям».

Есть нужно часто и дробно, небольшими порциям (3 основных приема пищи и 2-3 промежуточных), не спеша. При ожирении, верном спутнике диабета 2-го типа, суточная калорийность не должна превышать 1500 ккал (в отличие от людей с нормальным весом, которым рекомендуется, в зависимости от физической активности и массы тела около 1800 — 2500 ккал/сут).

Правило «не есть после шести вечера» для людей с диабетом просто опасно. При больших перерывах в приемах пищи велик риск ночных снижений глюкозы в крови. Кроме того, длительные эпизоды голодания могут привести к жировой болезни печени. Последний прием пищи рекомендуется за 40-60 минут до ночного сна.

Основа питания при диабете — сложные углеводы с низким гликемическим индексом (ГИ), которые медленно повышают уровень глюкозы в крови. Это цельнозерновые продукты (крупы), овощи и фрукты, богатые пищевыми волокнами. Овощи и несладкие фрукты нужно есть не менее 5 порций в день (один овощ или фрукт среднего размера — одна порция). А вот сладкие фрукты (виноград, инжир, бананы, финики, дыня) нужно есть лишь редко и понемногу.

Белок — еще одна необходимая составляющая рациона, которая отвечает за стабилизацию глюкозы в крови и обеспечивает насыщение. Оптимальный белок для пациентов с диабетом — рыба, не менее 3 раз в неделю, нежирные молочные продукты, яйца.

Фруктоза под запретом

Жиры в рационе должны присутствовать, но не преобладать. Все жиры высококалорийны и могут влиять на вес. Следует избегать насыщенных жиров. Распознать их несложно — насыщенные жиры твёрдые, их можно резать ножом, мазать на хлеб (сало, сливочное масло, пальмовое масло), а ненасыщенные жиры при комнатной температуре жидкие (оливковое и подсолнечное масло, рыбий жир).

К минимуму нужно свести продукты с высоким гликемическим индексом (кондитерские изделия, сладкие напитки, выпечку, дробленые крупы — например, манку).

Сладости на основе фруктозы (которые до сих пор считаются продуктами для диабетиков) — не лучший выбор. Фруктоза — не сахарозаменитель, а сахар, который уже во рту и под действием ферментов слюны превращается в глюкозу. А избыточное потребление фруктозы может привести к развитию жировой болезни печени.

Не пересаливайте пищу. Старайтесь, чтобы количество поваренной соли не превышало 5 г в день (1 чайная ложка).

Алкоголь следует исключить из рациона или употреблять лишь изредка. Это источник «пустых калорий», стимулятор аппетита, дестабилизатор углеводного обмена. Если приходится нарушать «сухой закон» — отдайте предпочтение красному сухому вину и пейте не больше одной дозы в сутки (для женщин) или двух (для мужчин).

Ведите пищевой дневник, где записываете — что, в каком количестве и когда было съедено и выпито.

Откажитесь от курения — так вы снизите риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Курильщики учесть, что через 2-3 недели после отказа от курения восстанавливается обоняние, которое у курильщиков частично угнетено. За счёт усиления ароматов еды, возможно временное повышение аппетита. Помните об этом и не допускайте переедания.

Кстати, бытует мнение, что поскольку сахарный диабет второго типа связан с лишним весом, похудев, можно выздороветь. К сожалению, это не так. Если у человека уже развился сахарный диабет, то снижение веса и изменение образа жизни могут сделать течение болезни менее агрессивным, но вылечиться от диабета не удастся.