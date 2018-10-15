Отвёл девочку в арендованную квартиру и отправил родителям сообщение с угрозой: как 16-летний кишинёвец инсценировал похищение сестры

Полиция сообщила, что похищение 9-летней девочки в Кишинёве является не чем иным, как инсценировкой. 16-летний брат пропавшей заранее спланировал так называемое похищение, чтобы получить от родителей 3 500 евро.

Как сообщил начальник столичной полиции Корнелиу Гроза, о пропаже девочки сообщил её 16-летний брат. По его словам, сестра вышла во двор и исчезла. На место происшествия прибыли следователи, которые установили, что это не обычное исчезновение, а, вероятнее всего, похищение с целью выкупа. Вскоре после этого на телефон матери пропавшей поступило 2 сообщения:

«Если хотите увидеть свою дочь, принесите 3 500 евро в чёрном пакете. Если я увижу полицию, то вы больше не увидите свою дочь» – первое. «Даю возможность принести деньги до 12.00 завтрашнего дня» – второе.

16-летний парень убедил сестру пойти с ним и уверил в том, что она находится в безопасности. Юноша заранее арендовал квартиру, куда отвёл свою жертву. Девочка даже не успела понять, что она часть его преступного плана.

– Брат девочки действовал изобретательно, но он должен был понимать, что родители не имеют такой суммы денег, которую потребовал, – сказал прокурор.

По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело, пишет protv.md. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства дела.

Примечательно, что ранее у несовершеннолетнего были проблемы с законом. Он ушёл из родительского дома и живёт отдельно.