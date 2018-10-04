Отвязались от доллара. Какие страны отказываются от американской валюты?

Правительство России готовит проект по отказу от взаиморасчетов в долларах с другими странами. А какие страны уже не пользуются американской валютой?

Российское правительство работает над проектом по дедолларизации национальной экономики, который через «одну-две недели» должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев. Как пишет издание The Bell, «запрета расчетов в долларах не будет». Смысл проекта заключается в переходе на взаиморасчеты в национальных валютах: с Китаем торговать в юанях, с Евросоюзом — в евро, со странами Евразийского экономического союза — в рублях.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов допускал, что РФ может отказаться от долларовых расчетов при торговле нефтью. «Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — говорил Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, при расчетах за экспорт нефти Москва может перейти на другие валюты и даже на рубль. «Несмотря на то, что расчеты контрактные осуществляются, исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов, национальную валюту», — отметил Силуанов.

Американская валюта является самой популярной в международных расчетах: на ее долю приходится порядка 80% мировых операций. А какие страны слезли с долларовой «иглы»?

Дедолларизовались

Массово от использования долларов во взаиморасчетах девять лет назад стали отказываться латиноамериканские государства: Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Эквадор.

В 2014 году взаиморасчеты в национальных валютах стали производить Бразилия и Уругвай. «Соглашение стало результатом долгих переговоров между странами, входящими в Меркосур, а также глобальных стратегий БРИКС», — говорил тогда представитель Федерального университета Рио-де-Жанейро Карлос Франсиско Тейшейра да Силва.

Позже дедолларизация дошла до Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, доллары во взаиморасчетах больше не используют Китай и Австралия. В национальных валютах Поднебесная также торгует с Японией и Индией, а Япония — с Бразилией.

Кстати, ровно четыре года назад были проведены первые платежи в рублях между Россией и Северной Кореей. Торгует в национальной валюте наша страна и с Китаем: недавно на Шанхайской международной энергетической бирже были запущены торги нефтяными контрактами в юанях.

А недавно, на фоне обострения отношений Турции с США (Вашингтон вдвое повысил пошлины на турецкие сталь и алюминий — прим. ред.), президент республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Америке, что той придется «искать новых союзников». Кроме того, Анкара намерена перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими союзниками: Россией, Китаем, Ираном и Украиной. «Если страны Европы тоже захотят избавиться от доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты», — пообещал турецкий лидер. Тогда же он призвал население обменивать доллары и евро на национальную валюту. Дело в том, что турецкая лира стремительно девальвируется на фоне опасений из-за ухудшения отношений с США.

Но дальше всех в отказе от долларов зашел Иран. В свое время экс-президент Исламской республики Махмуд Ахмадинежад называл американскую валюту «никчемной бумажкой». В 2008 году Тегеран запустил торговую площадку, где нефть и газ продавались за иранский реал. Сейчас, когда отношения Тегерана и Вашингтона в очередной раз зашли в тупик и Дональд Трамп грозит ввести против страны новые санкции, Иран объявил, что полностью отказался от американской валюты.

«Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики», — отмечается в официальном сообщении иранского правительства.

Как сказали в Иранском Центральном банке, помимо евро, при взаиморасчетах с другими государствами будут использоваться турецкая лира, южнокорейская вона и российский рубль.

Что заменит доллар?

По словам главного аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, для отказа от доллара необходимо главное условие: «объективность» курса и курсовая стабильность расчетных валют. В противном случае конверсионные издержки (и, как следствие, финансовые риски) будут тем выше, чем больше объем товарооборота.

«Для иллюстрации этой темы можно вспомнить попытки образовать некий валютный союз в рамках исторически и географически близких стран Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия). До 2014-2015 года тема создания общей расчетной валюты в рамках ЕАЭС очень активно обсуждалась на уровне глав государств и была одной из ключевых в рамках глубокой экономической интеграции. Однако уже к середине 2015 — началу 2016 года про эту тему забыли. Причиной этого, очевидно, стал обвал рубля или, говоря экономическим языком, введение Банком России „плавающего курса“. Дружественным странам не могло понравиться это одностороннее действие, в результате которого их продукция стала резко неконкурентоспособной по сравнению с российской», — поясняет Быков.

Единственными подходящими альтернативами доллару эксперты называют юань и евро. Но и здесь есть определенные риски. Для евро это политическая устойчивость Евросоюза (и сохраняющаяся зависимость от США). Для юаня — отсутствие свободной конвертации, высокая вероятность искусственной девальвации со стороны китайского регулятора в случае возникновения проблем в экономике Поднебесной.