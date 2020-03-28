Ответят за кражу и оборот наркотиков: двум рецидивистам вынесен приговор (ВИДЕО)

0

Двое мужчин в возрасте 20 и 46 лет были задержаны сотрудниками ИП Чеканы. Они разыскивались за кражу и оборот наркотических веществ. Оба преступления были совершены в особо крупных размерах.

Подозреваемые не появлялись в правоохранительных органах, вследствие чего были объявлены в розыск. В скором времени их задержали.

Согласно приговору суда, 20-летнего обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы, а 46-летнего – к 8 годам. Они будут отбывать наказание в тюрьме закрытого типа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.