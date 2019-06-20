Отставки продолжаются: многие чиновники были сегодня уволены

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Многие чиновники были уволены с занимаемых ими должностей. Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании кабинета министров.

В частности, в отставку были отправлены врио генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Ион Сула и директор Агентства публичной собственности Владимир Балдович. Кроме того, кабмин утвердил отставку генерального секретаря правительства Лилии Палий и генерального секретаря МВД Семена Карпа. Оба ранее написали заявления об увольнении.

Также правительство приняло решение отозвать посла Молдовы в США Кристину Балан, ранее дезинформировавшую власти этой страны о политической ситуации в Молдове.

Премьер-министр Майя Санду также потребовала от Агентства публичной собственности провести внутреннее расследование по поводу неисполнения должностных обязанностей руководством “Почты Молдовы” и начать процедуру увольнения виновных.