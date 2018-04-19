Отставка правительства и парламента, аннулирование пенсионной реформы и отмена всех антироссийских законов: Додон рассказал о своих первых действиях в рамках президентской республики (ВИДЕО)

В рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники” главе государства задали вопрос о том, какие 5 действий он совершил бы в первую очередь при установлении президентской республики.

Отвечая на вопрос, Игорь Додон отметил, что это были бы действия в 5 направлениях: внутренняя политика, социальная сфера, экономика, внешняя политика и защита государственности.

Так, говоря о внутренней политике, президент отметил, что в первую очередь он отправил бы в отставку правительство и парламент, потому что они не представляют народ.

– Всех в отставку, и Канду, и Филипа, и побыстрее выборы, и создать такие условия, чтобы в следующем парламенте депутаты не могли переходить из одной фракции в другую. Потому что получили 18%, но пошли и купили себе, или договорились, или как-то надавили, и контролируют в итоге 60 депутатов. Это неправильно, люди за это не голосовали. При президентской республике распустил бы всех, назначил бы и.о. главы правительства, потом по новым правилам провел вы выборы и люди выбрали бы новый, народный парламент, – сказал он.

В социальной сфере глава государства внедрил бы отклоненные ранее нынешней властью его инициативы об отмене повышения пенсионного возраста, об индексации пенсий два раза в год, 1 апреля и 1 октября, а также об учреждении материнского капитала. В области экономики президент отметил, что нужно защищать внутренний рынок, потреблять свою продукцию и более жестко бороться с импортом, а также стимулировать создание рабочих мест.

– Во внешней политике я отменил бы всё, что было принято антироссийское. Все акции, законы. Возобновил бы стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям. Это придало бы импульс развитию нашей страны, – сказал президент.

Что касается государственности Молдовы, то президент запретил бы унионистские движения, вернул бы в школы страны историю Молдовы и способствовал бы решению приднестровской проблемы. Глава государства отметил, что все вышеназванные вопросы можно быстро решить при президентской форме правления или в случае промолдавского парламентского большинства.

– Но я уверен, что то будет, – подытожил он.