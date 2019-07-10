Отставка по принуждению

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О том, как советники отреагировали на хаос в муниципии

4 июля голосами 36 муниципальных советников врио мэра Руслан Кодряну и его заместитель Нистор Грозаву были отправлены в отставку. Столичная исполнительная власть сегодня представлена только врио секретаря муниципального совета, которого наделили полномочиями временно исполняющего обязанности градоначальника.

Везде временщики

В муниципалитете в последнее время воцарился полнейший хаос: один врио мэра сменял другого, при этом каждый из них снимал с должностей руководителей, назначенных предшественником, заменяя на своих ставленников.

Из-за того что в столице нет постоянного градоначальника, не проводятся конкурсы по замещению вакантных должностей начальников муниципальных управлений. Уже почти два года мэрией и её подразделениями управляют временщики, которые соответственно относятся к городскому хозяйству.

Вся эта ситуация не может не беспокоить. Полмесяца назад фракция ПСРМ в муниципальном совете Кишинёва (МСК) потребовала от врио мэра Руслана Кодряну и вице-мэра Нистора Грозаву подать добровольно в отставку. Хоть оба чиновника и пытались убедить общественность в том, что не держатся за свои кресла, однако никто из них не отказался от занимаемых должностей.

«На целом ряде предприятий были сменены руководители, а на их должности поставлены случайные люди по политическим критериям, которые не считают нужным слушать друг друга. В мэрии установились непонимание и хаос. Мы должны положить этому конец!»

Не хотели по-хорошему…

…И тогда большинством голосов муниципальных советников вопрос о выражении вотума недоверия и об отставке Р. Кодряну и Н. Грозаву был вынесен на заседание МСК, назначенное на 4 июля.

Аргументируя необходимость отставки двух чиновников, накануне обсуждения вопроса председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару отметил, что они не воспользовались отведённым им временем, чтобы уйти с занимаемых должностей. А всё потому, что было удобно сидеть в этих креслах. Д. Кожокару напомнил, что Р. Кодряну «вошёл в мэрию через чёрный ход – сначала с Сильвией Раду, а потом самопровозгласился врио мэра», что не позволительно ни в одной стране ЕС.

– Мы видим, что и сейчас, когда кто-то пытается изменить ситуацию в Кишинёве, появляются те, кто вставляет палки в колёса, чтобы невозможно было реализовать проекты, – добавил глава фракции социалистов в МСК. – На целом ряде предприятий были сменены руководители, а на их должности назначены случайные люди по политическим критериям, которые не считают нужным слушать друг друга. В мэрии установились непонимание и хаос. Мы должны положить этому конец!

Динарий Кожокару призвал советников проголосовать за отставку врио мэра и его заместителя, которые «зубами держатся за свои кресла, имея поддержку ДПМ».

В итоге, когда вопрос после обсуждения был поставлен на голосование, отставку Р. Кодряну и Н. Грозаву поддержали 36 советников МСК. Четыре местных избранника от НЕПМ и один от ДПМ проголосовали против.

Под маской спасителя

Освобождённый от должности Руслан Кодряну сразу созвал журналистов на пресс-конференцию. Объявление он разместил на своей странице в соцсети, сопроводив коротким текстом о том, что не держится за кресло мэра, которое свободно с июня 2018 года, а, мол, «согласился на должность только потому, что город нуждался в администрировании, а проблемы людей – в решении», без всякой политики.

Уже на самой встрече с журналистами Р. Кодряну не захотел давать никаких оценок обсуждению, состоявшемуся на заседании МСК, заметив, что он не из числа тех, кто отвечает на обвинения. Он пытался преподнести себя эдаким спасителем Кишинёва, который пришёл к власти в городе, утопавшем в долгах и в грязи, и, мол, единственным его желанием было модернизировать столицу. Кодряну сделал вид, что его приход никак не связан с политикой, а вот все остальные только этим и занимаются.

Пусть на его совести останется эта ложь. А пока сложилась ситуация, когда город остался как без мэра, так и без четырёх заместителей. Временно управлять Кишинёвом будет врио секретаря МСК Адриан Талмач.

Анастасия Погодина