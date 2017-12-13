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Отсидевший за кражу приднестровец сменил “преступную профориентацию”

Отсидевший за кражу приднестровец сменил “преступную профориентацию”

Молодой человек решил заняться распространением наркотиков.

22-летний рецидивист лишь недавно вышел из мест лишения свободы, но на путь исправления не встал. Он принялся продавать марихуану в Григориопольском районе. Однако незаконный бизнес процветал недолго.

– О нем вскоре стало известно сотрудникам уголовного розыска. Для задержания злоумышленника в течение месяца проводился комплекс мероприятий. Стражи порядка зафиксировали 2 факта его противоправных действий, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, – сообщили в МВД Приднестровья.

В итоге в понедельник, 11 декабря, молодой человек был задержан.

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