Отсидевший за кражу приднестровец сменил “преступную профориентацию”

Молодой человек решил заняться распространением наркотиков.

22-летний рецидивист лишь недавно вышел из мест лишения свободы, но на путь исправления не встал. Он принялся продавать марихуану в Григориопольском районе. Однако незаконный бизнес процветал недолго.

– О нем вскоре стало известно сотрудникам уголовного розыска. Для задержания злоумышленника в течение месяца проводился комплекс мероприятий. Стражи порядка зафиксировали 2 факта его противоправных действий, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, – сообщили в МВД Приднестровья.

В итоге в понедельник, 11 декабря, молодой человек был задержан.