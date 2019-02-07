Отремонтированная год назад дорога в селе Кременчуг – то ли призрак, то видение: улицы превратились в бездорожье (ВИДЕО)

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Скорая помощь не может добраться до пациентов, таксисты отказываются ехать туда, а водители, решившиеся проехать по их дорогам, лишь ломают машины. Такая ситуация обстоит в селе Кременчуг Сорокского района, где год назад были отремонтированы дороги, а сегодня они усыпаны ямами.

Местные жители жалуются, что некогда отремонтированные дороги превратились в ужасное месиво, через которое не рискуют проехать автомобилисты. Улицы усыпаны ямами, а после того, как растаял снег, вообще непроходимы. Примар населённого пункта защищается и утверждает, что он найдёт выход из положения, пишет protv.md.

– В село никто не может приехать, настолько плохие дороги, – считает местный житель.

Езда по этим улицам на микроавтобусе или автобусе превращается в настоящий кошмар для пассажиров, которые едва могут усидеть на сиденьях.

– Деньги улетают на ветер с тех пор, как демократы пришли к власти. Даже скорая помощь не приезжает в село, – рассказал житель села.

Люди говорят, что дороги отремонтировали в прошлом году местные власти, но уже в этом году их состояние стало катастрофическим. Местная жительница жалуется, что ей сложно отвезти ребёнка в районный медицинский центр на процедуры. Таксисты отказываются обслуживать жителей этого села.

Ранее социалисты подвергли критике проект демократов “Хорошие дороги” отметив, что направленные на его реализацию 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь.