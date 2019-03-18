Отравление в Тогатино: все дети выписаны из больницы, а гимназия возобновила работу

Отравление в Тогатино: все дети выписаны из больницы, а гимназия возобновила работу

Госпитализированные с пищевым отравлением дети из пригородного населенного пункта Тогатино выписаны из больницы. Сегодня местная школа возобновила работу.

Как сообщила начальник Главного управления образования, молодежи и спорта примэрии Кишинэу Родика Гуцу, ученики догонят программу на основании распоряжения руководства Тогатинской гимназии, пишет moldpres.md.

– У нас есть последняя информация из Центра общественного здоровья, представленная в пятницу. Мы получили рекомендации открыть учреждение, поэтому сегодня гимназия возобновила свою деятельность. Образцы воды хорошие. Воду можно использовать для приготовления пищи. Образцы показали, что причина отравления детей – используемая вода. Были очищены канализационные трубы, промыты водопроводные трубы, проведена ревизия инженерных сетей. Все дети были выписаны и вернулись на занятия, – сказала Гуцу после еженедельного заседания примэрии.

 

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