Отравление в столице: число пострадавших достигло 42

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Как сообщили в НАОЗ, 42 человека в возрасте от 17 до 58 лет обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Всего на свадьбе, где случился инцидент, находились 74 человека, в том числе 8 детей.

Как пишет www.publika.md, в Городскую клиническую инфекционную больницу поступил 1 ребёнок, в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ – 24 человека, ещё 12 находятся в больнице Чимишлии, а 5 получают медицинскую помощь на дому под наблюдением семейного врача. У пациентов отмечалась общая слабость, температура до 40 градусов, озноб, боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул. Состояние госпитализированных оценивается как средней и лёгкой тяжести.

Напомним, что несколько человек были госпитализированы с признаками отравления после празднования свадьбы в одном из столичных ресторанов.