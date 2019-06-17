Отравление в Сороках: экономический агент, приготовивший блюда для поминок, прекратил свою деятельность

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После массового отравления в селе Холошница Сорокского района экономический агент, который занимался приготовлением блюд для поминального стола, прекратил свою деятельность для установления всех обстоятельств происшествия. Такое решение было принято Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов.

По данным пресс-службы НАБПП, блюда были приготовлены экономическим агентом из Дрокии и доставлены к дому заказчика. До воскресенья, 16 июня, в Сороках были госпитализированы 14 человек, а во Флорештах – 4. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Стоит отметить, что НАБПП совместно с Национальным агентством общественного здравоохранения предпринимают меры, чтобы идентифицировать источник отравления. Необходимые пробы для этого были отправлены лабораторию на экспертизу. Деятельность экономического агента прекращена до выяснения всех обстоятельств.