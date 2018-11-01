Отравление в Кантемире: парламентское большинство отказало в проведении слушаний по произошедшему (ВИДЕО)

Депутаты Партии социалистов потребовали заслушать на сегодняшнем заседании парламента генерального прокурора, министра здравоохранения и социальной защиты, а также руководства Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в связи с произошедшим в Кантемирском районе отравлением инсектицидами.

Как напомнил депутат ПСРМ Владимир Цуркан, 28 октября в селе Флокоаса Кантемирского района произошел чрезвычайно трагический случай: отравление получила целая семья, в результате чего скончались трое детей.

– В данной связи мы просим генерального прокурора, министра здравоохранения и руководство НАБПП представить нам соответствующую информацию по произошедшему. Очень важно, чтобы мы обсудили обстоятельства этого дела, что должен сделать, в том числе парламент, для того, чтобы не допустить повторения этой ситуации, – сказал он.

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство не поддержало инициативу о проведении слушаний по этому вопросу.