Отравление в Кантемире: парламентское большинство отказало в проведении слушаний по произошедшему (ВИДЕО)

Отравление в Кантемире: парламентское большинство отказало в проведении слушаний по произошедшему (ВИДЕО)

Депутаты Партии социалистов потребовали заслушать на сегодняшнем заседании парламента генерального прокурора, министра здравоохранения и социальной защиты, а также руководства Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в связи с произошедшим в Кантемирском районе отравлением инсектицидами. 

Как напомнил депутат ПСРМ Владимир Цуркан, 28 октября в селе Флокоаса Кантемирского района произошел чрезвычайно трагический случай: отравление получила целая семья, в результате чего скончались трое детей.

– В данной связи мы просим генерального прокурора, министра здравоохранения и руководство НАБПП представить нам соответствующую информацию по произошедшему. Очень важно, чтобы мы обсудили обстоятельства этого дела, что должен сделать, в том числе парламент, для того, чтобы не допустить повторения этой ситуации, – сказал он. 

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство не поддержало инициативу о проведении слушаний по этому вопросу.

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