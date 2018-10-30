Отравление в Кантемире: мать погибших детей отказалась от госпитализации в ночь на воскресенье

Семья, отравившаяся инсектицидами в Кантемире, отказалась от госпитализации, первый раз вызвав «скорую» приблизительно в 03.00. Повторный звонок поступил утром, в 07.00.

Ранее мэр населенного пункта Фолкоасэ Серджиу Обрежа сообщил, что первый раз семья вызвала «скорую помощь» в ночь с воскресенья на понедельник. Информацию порталу Deschide.MD подтвердили представители Национального догоспитального центра скорой медицинской помощи, отметив, что мама детей отказалась ехать в больницу.

– Первый звонок был зарегистрирован 29 октября около 03:15. На место происшествия выехала «скорая». Женщина сказала врачам, что около 23:00 у детей резко началась рвота. Врачи оказали первую медицинскую помощь и начали настаивать на транспортировке в больницу, однако мама детей отказалась. Это указано и в документах. Уже утром, около 06:59, они снова вызвали «скорую». На этот раз их доставили в больницу Кантемира, — сообщила пресс-секретарь Догоспитального центра Диана Бланару.

По словам директора районной больницы Кантемира Юрия Михаеску, пациенты были доставлены в крайне тяжелом состоянии. Он добавил, что девочек можно было спасти, если бы их привезли в больницу раньше.

Напомним, семья из 33-летней мамы, 57-летней бабушки, двух дочек и их двоюродного брата отравилась из-за вдыхания паров инсектицидов. Все произошло после того, как дедушка детей обработал инсектицидами пшеницу, хранящуюся в помещении рядом с комнатой, в которой спали дети и две женщины. Инсектицид содержит очень ядовитое вещество – фосфид алюминия.

Накануне утром в районной больнице Кантемира спустя короткое время после госпитализации умерли две девочки из этой семьи. Им было 4 года и 11 лет. Вскоре в Институте матери и ребёнка умер и 8-летний мальчик. Состояние двух женщин остается крайне тяжелым.

Министерство здравоохранения создало комиссию, которая займется расследованием обстоятельств, при которых в Кантемире скончались трое детей. Расследованием также займется прокуратура Кантемира.