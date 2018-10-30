Отравление в Кантемире: Доза фумиганта была существенно превышена, а правила безопасности – проигнорированы

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отреагировало на случай отравления в селе Флокоаса Кантемирского района.

Как говорится в сообщении для прессы НАБПП, специалисты Районного управления по безопасности пищевых продуктов в Кантемире совместно с представителями районной прокуратуры и районного комиссариата полиции прибыли на место происшествия, где констатировали, что в частном хозяйстве в целях хранения 7-8 тонн пшеницы была применена большая доза фумиганта, а меры защиты были проигнорированы. На месте случившегося была установлена охрана в целях недопущения проникновения в дом незнакомых. Специалисты НАБПП поговорили с врачами в Больнице скорой помощи, чтобы проинформировать их о специфике химического вещества ввиду выбора схемы лечения.

Стоит отметить также, что ряд специалистов центрального аппарата Агентства посетили сегодня Кантемирский район, чтобы установить происхождение фумиганта и принять все необходимые меры для предупреждения использования этого опасного препарата. Об эволюции ситуации и результатах предпринятых мер будет сообщено позднее.

Напомним, ранее три ребенка скончались в результате отравления, полученного от инсектицидов, которыми опрыскивали пшеницу. Зерно хранили рядом с комнатой, где спали несовершеннолетние. Их мать и бабушка госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.