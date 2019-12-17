Отравление в Хынчештах: прибывшие на вызов врачи госпитализированы

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Врачам, которые осматривали тела молодых людей, погибших, предположительно, от отравления, понадобилась медицинская помощь. После вызова врач и медсестра почувствовали себя плохо, поэтому их госпитализировали и назначили лечение. Сегодня утром их состояние улучшилось.

Ранее мы сообщали, что тела троих молодых людей были найдены в доме в Хынчештах. Два 25-летних парня и 21-летняя девушка скончались, сидя за столом. Они употребляли спиртные напитки. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом, передаёт stiri.md.

В настоящее время на месте работают все ответственные службы. Точная причина смерти молодых людей и все обстоятельства трагедии устанавливаются.