Отравление в детском саду: госпитализированы трое малышей и взрослый

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Трое детей и один взрослый попали в больницу после того, как, согласно предварительным выводам, отравились в детском саду в коммуне Бэчой муниципия Кишинёв.

Заместитель директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Ион Тома сообщил агентству IPN, что пострадавшие были госпитализированы с симптомами, характерными для пищевого отравления. Помимо четверых госпитализированных, в течение вчерашнего дня и сегодня к врачам обратились ещё 12 человек, имеющих отношение к тому же детскому саду. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Представители НАБПП и специалисты Центра общественного здоровья отбирают пробы блюд, которые готовили в детском саду, для выяснения обстоятельств, которые могли привести к возможному отравлению. Примар Бэчой Виталие Шаларь сообщил IPN, что питание для детей готовят на месте. Детский сад возобновил работу недавно, после проведённого ремонта. Предстоит выяснить, менялся ли персонал, обслуживающий кухню.

В этот период года детсад посещают около 40 детей, отмечает источник.