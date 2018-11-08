Отравление семьи из Кантемира: агроном кооператива передал ядовитый инсектицид механизатору, устно объяснив способ использования

Расследование по делу отравления инсектицидом семьи из села Флокоасэ Кантемирского района продолжается, и с каждым днём выявляется всё больше и больше нарушений, связанных с токсичным препаратом Valsafid, который стал причиной смерти троих детей.

Сотрудники Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП) инициировали внутреннее расследование, в ходе которого наведались в тот самый кооператив в селе Чобалакчия, откуда, как сообщалось ранее, был выпущен опасный инсектицид. В ходе проверки было установлено, что на складе кооператива осталось ещё 20 кг данного препарата. Был также проведён контроль регистров учёта средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, а также бухгалтерских документов.

В результате расследования специалисты выявили, что партию препарата Valsafid поставлял кооперативу экономический агент CŞP «Protecţia Plantelor». Агроном кооператива в свою очередь передал бесплатно 1,14 кг препарата механизатору этого же кооператива и лишь на словах объяснил, как использовать и какую дозу препарата можно применять. Но в итоге правила были грубо нарушены, а доза препарата, которую использовал дед умерших детей, в разы превышала норму (40 таблеток). В результате несоблюдения этих правил привело к тому, что при взаимодействии фумиганта с кислородом выделился ядовитый газ 1-ой степени токсичности.

Ранее НАБПП обещало расследовать весь путь препарата с начала его ввоза в страну до момента его использования в данном случае. В связи с этим, Агентство опубликовало и производителя, который был отмечен на упаковках, имеющихся на складе препаратов Valsafid в СПК “Чобалакчия”. Производитель: Stokton Crop Protection , Switzerland, дистрибьютор IM Kelley Grains Impex SRL, партия STK 022017121, годен 3 года, произведён 06/02/2017.

НАБПП провело экстренное совещание со всеми импортёрами препарата Valsafid. Представители этих компаний должны предоставить всю информацию по поводу оборота и поставках препарата, а также количестве, находящемся в наличии.

Стоит также отметить, что инспекторы территориального управления НАБПП в Кантемире совместно с прокурорами и сотрудниками полиции отправились в дом, жители которого получили отравление, и исключили риск распространения интоксикации. Так, обработанная пшеница была изолирована, а сотрудники полиции обеспечили охрану помещения, чтобы предотвратить проникновения других людей в зону риска.

Напомним, ранее три ребенка скончались в результате отравления, полученного от инсектицида, которым дед погибших опрыскивал пшеницу. Зерно хранили рядом с комнатой, где спали несовершеннолетние. Их мать и бабушка госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.