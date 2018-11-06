Отравившиеся инсектицидами в Кантемире мать и бабушка выписаны из больницы

Отравившиеся инсектицидами в Кантемире мать и бабушка выписаны из больницы

Две жительницы Кантемирского района, которые на прошлой неделе были госпитализированы с отравлением, благополучно были выписаны из больницы. 

Вместе с ними больничные койки покинули и два сотрудника скорой помощи, передаёт protv.md.

Напомним, что на прошлой неделе трое детей из Кантемира умерли после того, как их дедушка обработал зерно, хранившееся на веранде дома, опасными инсектицидами. Речь идёт о двух сёстрах 4 и 11 лет и их 8-летнем двоюродном брате.

Спасатели предупреждают граждан, что использование инсектицидов в домашнем хозяйстве даже в небольших дозах может быть чрезвычайно опасным для здоровья.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md