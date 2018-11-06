Отравившиеся инсектицидами в Кантемире мать и бабушка выписаны из больницы

Две жительницы Кантемирского района, которые на прошлой неделе были госпитализированы с отравлением, благополучно были выписаны из больницы.

Вместе с ними больничные койки покинули и два сотрудника скорой помощи, передаёт protv.md.

Напомним, что на прошлой неделе трое детей из Кантемира умерли после того, как их дедушка обработал зерно, хранившееся на веранде дома, опасными инсектицидами. Речь идёт о двух сёстрах 4 и 11 лет и их 8-летнем двоюродном брате.

Спасатели предупреждают граждан, что использование инсектицидов в домашнем хозяйстве даже в небольших дозах может быть чрезвычайно опасным для здоровья.