Отрасль на убой

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Почему аграрная страна закупает животноводческую продукцию?

Гибель животноводческой отрасли Молдовы была предсказуема сразу после внедрения программы Pământ. На квоты разделили не только земли, но и колхозное имущество. В хозяйствах, где на тот момент не было мудрых руководителей, животноводческие комплексы растащили по кирпичикам. В 2000-х годах в животноводстве наметился небольшой подъём, однако потом всё сошло на нет.

Ни шерсти клок

По данным статистики, в 1996 году производилось около 1 млн 800 тыс. тонн молока, сегодня – около 480 тыс. тонн. В советское время в Молдове выращивали по 2 млн свиней в год, к концу 1990-х свиноводство как отрасль практически исчезла. Сейчас заниматься разведением скота можно только в крупных многопрофильных аграрных хозяйствах, где убытки животноводства проще покрыть за счёт других видов деятельности.

Как пояснил председатель колхоза «Победа» с. Копчак Чадыр-Лунгского района Николай Драган, свиноводством в последнее время заниматься невыгодно, в том числе и потому, что на рынок поступает импортная продукция, с которой наша по цене конкурировать не может. Есть фирмы, которые выращивают свиней по новым технологиям, и за три месяца поросята набирают вес до 100–120 кг. Но качество этой продукции сомнительно. Чтобы достичь того же веса животных, наши фермеры тратят не менее 6–7 месяцев и используют в два раза больше кормов. Ещё полгода назад свинину в живом весе можно было реализовать по 40 леев за кг, сейчас – всего по 28 леев. Недешёвая статья расходов – корма, в многопрофильных хозяйствах они свои, но тоже не бесплатные. Плюс вакцинация животных, а препараты дорожают каждый год. При этом мало кто по достоинству оценивает труд самих животноводов.

Нерентабельно ныне и овцеводство. Это производство направлено на реализацию шерсти и мяса. Уже около 5–6 лет животноводы отдают шерсть практически бесплатно. Снизилась цена и на баранину. Чтобы не быть в убытке, производители должны реализовать мясо по цене 30–32 лея за килограмм в живом весе.

– Небольшую прибыль мы получаем от молочно-товарной фермы, – поясняет Николай Драган. – Молоко 3–4% жирности мы реализуем по 6 леев за литр, а цена за более жирное может достигать 8 леев. Чтобы запустить современный технологический цикл производства молока, необходима помощь государства. Если оно пойдёт нам навстречу, мы готовы расширить молочно-товарное производство.

«Вместо молочных продуктов мы потребляем сплошную химию. Питаемся искусственными продуктами, опасными для здоровья. Потом удивляемся, почему наши граждане умирают от онкологических заболеваний».

Страна экспериментов

О том, что государство не уделяет внимания развитию животноводства, говорит и фермер из Оргеевского района Вячеслав Кэпэцина. На его ферме 80 дойных коров и 50 – молодняка.

– Мы сдаём молоко по цене менее 6 леев за литр и находимся на грани выживания. Что мы можем сделать – закрыть производство и отправить коров на бойню? Лично я не могу этого сделать, – говорит В. Кэпэцина. – Мы растили коров с возраста телят, вкладывали часть своей души. Настоящим животноводам сложно распрощаться со скотиной. Молочные фермы в стране можно пересчитать по пальцам. Кроме того, за животными некому ухаживать. Люди хотят достойных зарплат, которые мы не можем им дать. Всё дорожает, поэтому была надежда, что повысятся и закупочные цены на молоко, которые не менялись 10 лет. Однако руководство молокозавода, куда мы сдаём продукцию, сообщило, что закупочные цены к лету скорее всего будут понижены. Вместо молочных продуктов мы потребляем сплошную химию. Питаемся искусственными продуктами, опасными для здоровья. У нас продаётся колбаса по 50 леев за кг, так из чего она может быть сделана? Потом удивляемся, почему наши граждане умирают от онкологических заболеваний. У нас – страна экспериментов над людьми.

За рамками законов

В Молдове пока не принято выращивать корма на продажу по контракту. Но в нашей стране есть фирмы, занимающиеся производством комбинированных кормов, которые для отечественных животноводов дороговаты. Как пояснил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдовы Василий Мырзенко, производители комбикормов зависят от цен на сырьё и от оборота животноводческой продукции. Поскольку в животноводстве далеко не всё в порядке, на этот бизнес смотрят исключительно как на средство наживы. Разумный уровень рентабельности в 15–25% необоснованно завышается.

– Если в цепи животноводства одно звено перегибает палку, страдает весь производственный цикл. Пока на уровне политики государства не будет продвигаться кооперация, в сельском хозяйстве всегда будут проблемы. Производители кормов, мяса и молочной продукции должны скооперироваться и с взаимопониманием относиться друг к другу, – считает В. Мырзенко. – Конечно, должна присутствовать конкуренция, расти доходы каждого участника этой цепи. Всё должно быть в пределах разумного. Когда цены на комбикорм резко взлетают, а на мясо остаются прежними или падают, производственный цикл разрушается и все остаются в проигрыше. Подобные явления выходят за рамки законов экономики.

Эксперты утверждают, что в Молдове наблюдается бесхозность. Чтобы возродить отрасль, нужно действовать уже сегодня. К примеру, для того чтобы ферма КРС начала эффективно работать, необходимо

5–6 лет. Работники отрасли готовы выступить со своими предложениями. Важно, чтобы их услышали.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Где корма – там и база

Каролина Линте, директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов: Для того чтобы увеличить качество и количество молока, необходимо сконцентрировать молочное стадо в современных животноводческих комплексах тех регионов Республики Молдова, где существует кормовая база. Только на фермах мы сможем внедрить современные технологии кормления, научного размножения молочного стада, требования гигиены содержания животных, а также обеспечить мониторинг качества и безопасности молока-сырья.

Молочные заводы производят до 120 тыс. тонн молочной продукции в год. В основном это цельномолочная продукция и сыры. На одного потребителя в среднем приходится 41–45 кг заводской отечественной продукции (это седьмая часть от годовой минимальной нормы. – Прим. автора). Остальное мы получаем за счёт импорта и частных производителей.

Можно сказать, что территориально почти половина стада (47,7%) находится в северном регионе страны, 32,5% – в центре и на юге, а около 20% – в АТО Гагаузия.

ЗАЛОЖНИЦА СИТУАЦИИ

Мнение Мудряка

– В животноводстве Молдовы есть несколько серьёзных проблем. Во-первых, это запрет на экспорт продукции животноводческого происхождения, который является следствием подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Квота на экспорт у нас есть, но нам его запрещают – утверждают, что наша продукция не соответствует стандартам ЕС. И так продолжается уже 10 лет. Однако более очевидна другая версия – ЕС просто защищает свои рынки. Молдова, кроме мёда, не экспортирует ни одного килограмма животноводческой продукции. Она стала заложницей ситуации: мы не можем экспортировать в ЕС, а после подписания соглашения не имеем права продавать продукцию и в СНГ.

Как итог – отрасль очень быстро умирает, поголовье скота резко сократилось. Дошло до того, что мы не можем обеспечить продукцией даже самих себя. Молдова уже стала импортёром «молочки». Если раньше мы ввозили сыры и йогурты, то сейчас покупаем молоко, скоропортящиеся молочные продукты, свинину и говядину. В Молдову попадает и генно-модифицированная продукция, и этот процесс никто не контролирует.

В государственном бюджете на поддержку сельского хозяйства предусмотрено около 950 млн леев, большая часть из которых уходит на дотации для покупки сельхозтехники. Пару лет назад мы предложили пересмотреть закон о выделении субвенций в сельское хозяйство в пользу животноводства, которое стимулирует развитие перерабатывающей промышленности, а соответственно – создание рабочих мест. На уровне сёл и районов можно создать небольшие перерабатывающие предприятия. Кроме того, мы получим отечественную продукцию, качество которой сможем контролировать и гарантировать её безопасность. Но, к сожалению, наши пожелания не были услышаны. Мы обязательно вернёмся к этому вопросу в составе нового парламента. Но для этого необходима поддержка большинства депутатов.

Раду Мудряк, депутат парламента РМ

Наталья Устюгова