Отпуск без сюрпризов

0

О том, как правильно подготовиться к отдыху за границей

Отпуск – понятие растяжимое и включает в себя как отдых на даче, у кого она есть, так и поездку на дальние или ближние курорты – кто как себе запланировал. Но тем, кто собирается пересечь границу родного государства, полезно ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит сэкономить время, деньги и нервы.

Вывозить – не ввозить!

Отправляясь на летний отдых, люди стараются взять с собой всё необходимое и даже больше. И тут возникают вопросы: что можно провозить через таможню и в каком количестве. Даже детям понятно, что через границу нельзя провозить все виды оружия и наркотические вещества. Едва ли кто-то возьмёт на отдых предметы антиквариата. А что со всем остальным?

– Граждане часто путают понятия вывоза багажа из страны и его ввоза в другие государства, – говорит начальник отдела таможенного контроля Таможенной службы РМ Виталий Стратан. – Определённых запретов на вывоз из страны нет. Проблемы возникают при пересечении границ других государств. Каждая страна по-своему защищает свой внутренний рынок. Те же сигареты вывозить можно, но есть запреты на их ввоз. К примеру, в Румынию – не более двух пачек, всё остальное будет считаться контрабандой. Некоторые страны ЕС и СНГ позволяют ввоз сигарет до 10 пачек. Почти все государства ограничивают ввоз продуктов и спиртных напитков. Поэтому перед выездом в какую-либо страну лучше ознакомиться с правилами пересечения границы.

Собственно, если у вас есть деньги, то можно ездить без багажа. Но надо знать, что для вывоза из Молдовы валюты свыше €10 тыс. необходимо представить таможне подтверждающие документы (разрешение из банка или таможенный документ, подтверждающий ввоз валюты). Если вы пользуетесь банковской картой, то ваш лимит не ограничен. Когда вы возвращаетесь из-за границы в Молдову, то можете ввезти товары для собственного пользования с освобождением от таможенных платежей, только если они не являются коммерческой партией. С правилами ввоза товаров на территорию РМ и другой полезной информацией можно ознакомиться на сайте Таможенной службы customs.gov.md.

«Граждане часто путают понятия вывоза багажа из страны и его ввоза в другие государства. Определённых запретов на вывоз из страны нет. Проблемы возникают на уровне пересечения границ других государств».

Аптечка путешественника

На отдыхе можно приобрести практически всё что угодно, но это правило не касается лекарственных препаратов. В стране вашего временного пребывания привычных медикаментов может не оказаться, особенно если вы решили провести отпуск в уединённом месте, на каком-то малообитаемом острове. Да и в условиях цивилизации должно хватить языковых навыков, чтобы объяснить аптекарю, что тебе надо.

– Когда люди отправляются в другие страны, они сталкиваются с особенностями национальной кухни, там может быть совершенно иная вода плюс солнце и акклиматизация. Исходя из этого и нужно подбирать аптечку, – говорит фармацевт Александра Оганисян. – Это жаропонижающие и обезболивающие средства широкого действия, активированный уголь, ферментные препараты и другие лекарства на случай отравления или несварения желудка. Не надо забывать про антигистаминные препараты, антисептики, средства для загара и против укусов насекомых. Люди, которым показано постоянное применение каких-то лекарств, тоже должны взять их с собой.

Однако если вам жизненно необходимы лекарства психотропного или наркотического действия, обязательно нужно иметь при себе подтверждение лечащего врача с указанием диагноза. Желательно, чтобы документ был на языке той страны, куда следует гражданин, или же на английском. И ещё не следует забывать перед отъездом купить медицинскую страховку, которая стоит небольших денег, зато в случаях, требующих госпитализации и врачебной помощи, покроет затраты на лечение в размере не менее €30 тыс.

Прививка на дорожку

Ежегодно свыше миллиарда путешественников посещают разные страны, а вместе с ними перемещается и огромное количество возбудителей инфекционных заболеваний. Яркий пример – завоз кори в Молдову, где она много лет не регистрировалась.

– Важным моментом является вакцинация в рамках Национальной программы иммунизации – обязательные прививки против туберкулёза, вирусного гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи, гемофильной инфекции, ротавирусной и пневмококковой инфекций, – поясняет доктор хабилитат медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Национального центра общественного здоровья Виктория Букова. – Это является гарантированной защитой от многих опасных заболеваний. Если нужна какая-то вакцинация, то её следует проводить за 6–8 недель до поездки, чтобы успели выработаться защитные антитела.

Обязательная вакцинация от жёлтой лихорадки показана для туристов, отправляющихся в страны Африки и Южной Америки. Для тех, кто едет в Армению, необходима прививка от менингококковой инфекции. Путешествие в Европу предполагает прививки от вирусного гепатита B, столбняка, дифтерии, клещевого энцефалита. В Южной Европе, кроме перечисленных, добавляется вакцинация от гепатита А, дифполиомиелита, менингококковой инфекции. В какую бы страну вы ни отправлялись, обязательно уточните, какие прививки нужны, чтобы не заболеть и по возвращении домой не заразить других.

Советы Гори

Паспорт с чистым лицом

– Основной документ для пересечения границы гражданами Республики Молдова – паспорт, выданный компетентными органами. Следует помнить, что для посещения стран ЕС в условиях безвизового режима нужен биометрический паспорт. Также необходимо отметить, что паспорта старого образца, не биометрические, остаются действительными до окончания их срока действия, в том числе и для въезда в страны ЕС, но с обязательным условием наличия в них визы. С заграничными документами старого образца можно ездить и в другие государства, исходя из имеющихся двусторонних договоров, а также в страны постсоветского пространства, где не требуются визы, – к примеру, в Россию и на Украину. Причём для выезда заграничный паспорт нужен даже маленьким детям, их выдают с рождения по заявлению родителей. Если ребёнок едет с мамой и у них разные фамилии, работники пограничной полиции рекомендуют взять с собой свидетельство о рождении несовершеннолетнего. Это упростит процедуру идентификации, и пограничному полицейскому не надо будет тратить время для того, чтобы уточнять информацию о пассажирах в оперативных информационных базах. В условиях очередей на КПП в период отпусков это актуально.

Если несовершеннолетний гражданин пересекает границу в сопровождении третьих лиц, необходима нотариально заверенная декларация хотя бы от одного законного представителя – отца, матери или опекуна. Разрешение от обоих родителей необходимо лишь когда ребёнок выезжает за границу на ПМЖ.

Если вы запланировали заграничную поездку, необходимо проверить срок действия паспорта. Многие страны, включая ЕС, требуют, чтобы на момент въезда иностранца на территорию государства срок действия проездного документа превышал не менее чем на 3 месяца установленную дату выезда с их территории. Если этот срок не будет соблюдён, пограничные службы ЕС имеют право не впустить на территорию Евросоюза. Кроме того, в паспорте как минимум должны быть две чистые страницы. Понятно, что сам документ не должен быть грязным и рваным, в частности в том месте, где расположена фотография.

И на заметку молодожёнам. Иногда молодые люди сразу после регистрации планируют свадебное путешествие. При этом забывают о том, что документы невесты, если она взяла фамилию мужа, нужно поменять. Если в паспорте указана девичья фамилия, он автоматически становится недействительным. Таким образом, медовый месяц может быть испорчен.

Андрей Гори,

начальник управления контроля пересечения границы главного управления пограничного контроля Генерального инспектората Пограничной полиции

Комментарий

Путёвка для подстраховки

Зинаида Стратулат, администратор туристической компании:

– Самый удобный вариант для отдыха – заказать путёвку в одном из туристических агентств, которые обязаны отвечать за свою работу. В стоимость путёвки уже всё включено: проживание, по желанию – питание, дорога, трансферт до гостиницы и страховка. Но некоторым гражданам удобнее ездить личным транспортом. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо заранее уточнить, ждут ли вас в заказанном вами отеле. Кроме того, нужно обязательно приобрести медицинскую страховку на срок предполагаемого пребывания за границей.

Наталья Устюгова