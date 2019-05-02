Отпразднуем Победу вместе! Президент обнародовал план мероприятий в столице 9 Мая (ВИДЕО)

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9 Мая, по случаю Дня Победы, в столице под патронатом главы государства традиционно пройдут праздничные мероприятия. О них Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети.

В частности, в 9.30, от Арки Победы в центре Кишинева стартует Марш Победы и акция “Бессмертный полк”. Тысячи граждан вместе с портретами своих героев пройдут единой колонной по главным улицам города к Мемориалу воинской славы “Вечность”.

А вечером, начиная с 19.00, на площади Великого национального собрания в Кишиневе пройдет грандиозный концерт. Лучшие молдавские исполнители – Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы “DoReDos” и “SunStroke Project” – вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальный гость концерта – звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом.

– Этот День Победы для нас – особый, ведь в этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Отпразднуем Победу вместе! Мы помним, мы гордимся! – отметил Игорь Додон.