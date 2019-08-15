Отправляли молдаванок в сексуальное рабство в Грецию: несколько членов преступной группы задержаны

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Сначала девушек пообещали устроить на легальную работу, а затем заставили оказывать сексуальные услуги. 10 августа полиция Афин в рамках спецоперации арестовала 6 человек, в том числе 4 граждан Румынии и Молдовы, подозреваемых в сутенёрстве и торговле людьми, а также в подделке документов.

Как пишет местная пресса, преступная схема заработала в сентябре 2018 года. Злоумышленники искали в Интернете потенциальных жертв, чаще всего из Республики Молдова, а затем убеждали их приехать на работу в Грецию, обещая при этом высокие зарплаты и отличные условия труда. По прибытии в Грецию девушек размещали в квартирах, арендованных подозреваемыми, и заставляли заниматься проституцией. Чтобы жертвы как можно дольше оставались в стране, им ставили фальшивые штампы о выезде и въезде, либо выдавали поддельные медицинские справки, согласно которым они не могли покинуть страну.

Во время обысков сотрудники греческой полиции обнаружили у подозреваемых 31 970 евро, 2 паспорта, 4 мобильных телефона, несколько документов и две транспортных единицы, пишет unica.md со ссылкой на echipa.md. В результате шесть человек были задержаны сотрудниками Генеральной прокуратуры Афин. Правоохранительные органы продолжают расследование.