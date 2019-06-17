Отправился на поиски коровы и не вернулся: житель Флорешт погиб при невыясненных обстоятельствах

Отправился на поиски коровы и не вернулся: житель Флорешт погиб при невыясненных обстоятельствах

Труп жителя села Флорешты Унгенского района был обнаружен несколько дней назад у ворот местного кладбища.

Как пишет deschide.md со ссылкой на ziarulnational.md. 67-летнего мужчину в последний раз видели в четверг вечером, когда он отправился на поиски потерявшейся коровы. Тело погибшего обнаружил в субботу около ворот кладбища односельчанин. Прохожий обратил внимание на странных запах, который, как оказалось, исходил от трупа с признаками разложения.

Известно, что погибший при жизни употреблял спиртные напитки и мог уйти на 2-3 дня в гости к приятелям. Вероятно, по этой причине семья погибшего не стала его искать.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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