Отпор COVID-19: столичная полиция продолжает информировать граждан о мерах борьбы с вирусом (ВИДЕО)

Отпор COVID-19: столичная полиция продолжает информировать граждан о мерах борьбы с вирусом (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции дежурят на улицах города 24 часа в сутки. Полицейские патрулируют дворы жилых домов и места отдыха и информируют граждан о мерах борьбы с COVID-19.

Из служебных автомобилей патрульные передают информационные сообщения о необходимости соблюдать рекомендации властей. Жителям столицы напоминают о том, что нарушители могут быть привлечены к ответственности.

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