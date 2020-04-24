Отпор COVID-19: столичная полиция продолжает информировать граждан о мерах борьбы с вирусом (ВИДЕО)

0

Сотрудники столичной полиции дежурят на улицах города 24 часа в сутки. Полицейские патрулируют дворы жилых домов и места отдыха и информируют граждан о мерах борьбы с COVID-19.

Из служебных автомобилей патрульные передают информационные сообщения о необходимости соблюдать рекомендации властей. Жителям столицы напоминают о том, что нарушители могут быть привлечены к ответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.