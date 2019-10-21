С сегодняшнего дня в Кишиневе начался отопительный сезон

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В Кишинёве с сегодняшнего дня начался отопительный сезон. Соответствующее распоряжение было подписано врио примара столицы Адрианом Талмачом.

АО “Termoelectrica”и АО “Apă-Canal Chișinău” подтвердили факт запуска подачи тепла, уточнив, что все объекты жилфонда отапливаются на основании поданных заявлений, пишет radiochisinau.md.

В то же время в сообщении напоминают, что экономические агенты и другие потребители тепловой энергии должны соответсвующим образом подготовить дома к приёму теплоэнергии.