Отобрали у приятеля телефон, угрожая ножом: в столице задержали двоих рецидивистов (ВИДЕО)

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Двое уроженцев Криулянского района были задержаны сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение грабежа.

В полицию обратился 20-летний житель Будешт и сообщил, что у него украли мобильный телефон. Как выяснилось, злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения пришли к жертве и затеяли конфликт. Угрожая ножом, у парня отобрали телефон.

Вскоре правонарушители были задержаны и доставлены в инспекторат. Они признали свою вину. Как выяснилось, оба задержанных попадались ранее в руки правоохранителей, а один из мужчин недавно освободился из тюрьмы.

Согласно законодательству, за совершённое деяние злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.