Отобрали авто и требовали 2 000 евро: троих мужчин задержали за вымогательство с угрозами (ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня о превентивном аресте трёх человек, обвиняемых в вымогательстве у жителя Кишинёва более 2 000 евро. Обвиняемые также присвоили в качестве залога принадлежащий жертве автомобиль Alfa Romeo.

Причина шантажа была вымышлена задержанными: они утверждали, что 32-летний житель Кишинёва якобы рассказал российским властям о совершении ими преступления. В итоге жертву избили и потребовали сначала 1 000 евро и 2 000 леев, а затем ещё 1 000 евро. Кроме того, обвиняемые изъяли у потерпевшего транспортное средство, которое должно было служить гарантией передачи денег. За обращение в правоохранительные органы мужчине угрожали физической расправой.

В результате уголовного разбирательства были выявлены трое членов преступной группы в возрасте от 25 до 30 лет. Все они ранее были замешаны в других правонарушениях.

14 ноября следственные органы задержали одного из членов преступной группы при получении первого транша от жертвы. В то же время были проведены обыски в домах лиц, причастных к совершению преступления. В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, боеприпасы, наркотические вещества, а также мобильные телефоны, SIM-карты и другие объекты, которые относятся к делу. В результате обысков были арестованы двое других обвиняемых.

После задержания кишинёвский суд удовлетворил ходатайство прокуроров и применил превентивный арест к двум обвиняемым на срок 30 дней, а к одному из задержанных – на срок 20 дней. В случае обвинительного приговора арестованным грозит тюремный срок от 7 до 10 лет.