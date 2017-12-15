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Отныне в ВУЗах Молдовы запрещено видеонаблюдение

Отныне в ВУЗах Молдовы запрещено видеонаблюдение

В течение месяца все видеокамеры должны быть демонтированы.

Такое требование поступило от Национального центра защиты персональных данных, где наличие видеонаблюдения в учебных заведениях сочли вмешательством в частную жизнь, пишет deschide.md.

Согласно пресс-релизу учреждения, министерство образования, культуры и исследований было проинформировано о принятом решении. Образовательные учреждения также были проинформированы о недопустимости установки видеонаблюдения в классных комнатах.

Решение было принято Центром на основании недавнего решения Европейского суда по правам человека в отношении двух профессоров университетов в Черногории, которые обратились в суд, утверждая, что видеонаблюдение в классах нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. ЕСПЧ в итоге вынес решение о нарушении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

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