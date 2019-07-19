Отняли у ребёнка телефон: правоохранители задержали двоих несовершеннолетних рецидивистов (ВИДЕО)

0

Двое несовершеннолетних жителей Кагульского района в возрасте 13 лет и 17 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Ботаника за совершение ограбления.

Инцидент произошёл 17 июля. Находясь на улице Зелинского, несовершеннолетние отобрали у 10-летнего прохожего мобильный телефон Samsung J3. В полицию обратились родители пострадавшего. Сумма ущерба оценивается в 3 000 леев.

Вскоре нарушителей обнаружили и задержали. Несовершеннолетние признали свою вину, заявив, что украденный телефон продали. Следует отметить, что ранее задержанные привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения в других районах страны.

Согласно действующему законодательству, подобное деяние наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.