Отняли телефон и деньги: двоих рецидивистов задержали за уличный грабёж (ВИДЕО)

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Двое мужчин в возрасте 36 лет и 41 года, уроженцы Кишинёва и района Сынжерей, были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение уличного ограбления. Ранее мужчин судили за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл в Ставченах. 33-летний пострадавший ждал автобус на остановке. К нему подошли двое задержанных и отняли мобильный телефон Samsung Galaxy J5 и 3 000 леев. Общий ущерб составил 6 300 леев.

Вскоре подозреваемые были опознаны и задержаны на 30 суток. Мужчины признали свою вину. Согласно действующему законодательству, за содеянное им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.