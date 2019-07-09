Отнял у прохожего телефон и деньги: в столице на уличной краже попался рецидивист

Отнял у прохожего телефон и деньги: в столице на уличной краже попался рецидивист

20-летний житель Штефан-Водэ был задержан сотрудниками полиции сектора Центр за совершение уличной кражи. Ранее задержанного судили за аналогичные преступления.

25 марта в полицию обратился 24-летний мужчина, который сообщил, что на улице к нему подошёл неизвестный и отнял мобильный телефон и портмоне с банковскими картами. Таким образом, пострадавшему был причинён ущерб в размере 8 100 леев.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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