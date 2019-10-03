Отнимали у подростков на улице телефоны: полиция задержала несовершеннолетних рецидивистов (ВИДЕО)

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Двое несовершеннолетних жителей столицы в возрасте 14 и 15 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражи мобильных телефонов.

Три инцидента были зарегистрированы в августе-сентябре. Первый случай произошёл 30 августа, когда подозреваемые отобрали у 12-летней жертвы мобильный телефон Lenovo. Сумма ущерба оценивается в 2 000 леев.

Ещё один аналогичный случай был зарегистрирован 10 сентября: подозреваемые отобрали у 14-летнего подростка телефон стоимостью 3 000 леев и скрылись в неизвестном направлении. 13 сентября злоумышленники завладели телефоном Samsung стоимостью 7 000 леев, украв его у ребёнка 12 лет.

Вскоре преступники были задержаны. Они признали свою вину, сообщив, что украденные телефоны продали, а полученные деньги потратили. Стоит отметить, что подозреваемые ранее задерживались за аналогичные преступления, совершённые в других секторах столицы.

В настоящее время несовершеннолетние находятся под следствием. Согласно действующему законодательству, грабёж наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.