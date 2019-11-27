Отнимал телефоны у детей: в столице задержали 19-летнего рецидивиста (ВИДЕО)

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19-летний житель Кагульского района был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за совершение двух уличных ограблений. Юноша отобрал у двух несовершеннолетних мобильные телефоны.

Первый случай произошёл 16 ноября. В полицию обратились родители 9-летнего мальчика и сообщили о том, что когда ребёнок играл во дворе дома на бульваре Дачия, к нему подошёл неизвестный и отобрал мобильный телефон. Нанесённый ущерб составил 1 670 леев.

Второй случай произошёл 18 ноября. На улице Теилор злоумышленник украл у 10-летней девочки мобильный телефон за 5 000 леев.

Вскоре нарушитель был задержан. Во время слушаний юноша признал свою вину, сообщив, что один мобильный телефон продал за 600 леев. Стоит отметить, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В то же время было установлено, что его разыскивают сотрудники ИП Кагул за кражу.

Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.