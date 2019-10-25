Отмывание денег в «Молдовагаз»: правоохранители проводят обыски в Унгенах

0

Офицеры Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят в эти минуты обыски в «Унгень-газ».

Согласно полученным данным, операция проводится в рамках уголовного дела, связанного с рядом преступных схем, направленных на уклонение от уплаты налогов, а также с отмыванием денег. Фигурантами дела являются ответственные лица компании «Молдовагаз», передаёт deschide.md.

«Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.